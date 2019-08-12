Названы лучшие фильмы, снятые за 30 лет

Список открывает фильм "Терминатор 2: Судный день".

Эксперты назвали лучшие фильмы, которые сняты за последние 30 лет. Соответствующий список опубликовал киножурнал Empire.

Так, в список вошли сразу три работы Джеймса Кэмерона такие, как "Терминатор 2", "Титаник" и "Аватар". Далее идут киноленты Кристофера Нолана - "Темный рыцарь" и "Начало". Также в списке лучших фильмов оказались "Бэтмен" Тима Бертона, "Бегешеные псы" Квентина Тарантино, "Побег из Шоушенка" Фрэнка Дарабонта ), "Крик" Уэса Крэйвена и "Матрица" сестер Вачовски. Всего в топе 30 кинолент.

Известно, что редакция отбирала самые яркие киноленты последних лет, которые повлияли на культуру.

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Видео:мувики.рф