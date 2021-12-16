В прокат вышла "Матрица: Возвращение"

Режиссером выступила Лана Вачовски. На момент съемок ее сестра Лилли была занята в другом проекте.

В четверг, 16 декабря, в российском прокате состоялась премьера четвертой части франшизы "Матрица: Воскрешение". Главную роль исполнил Киану Ривз.

Действие в фильме разворачивается в современном мире. Мистер Андерсон в исполнении Киану Ривза живет с постоянным ощущением, что не может вспомнить чего-то важное. Из-за этого он ходит к психотерапевту, который пичкает его синими таблетками. Тем временем в лифте чернокожий мужчина дает попробовать ему красную. После этого Нео накрывает волна воспоминаний из предыдущих фильмов.

Режиссером выступила Лана Вачовски. На момент съемок ее сестра Лилли была занята в другом проекте. Кроме Киану Ривза в фильме снялись Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит, Ламбер Вильсон и др.

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Видео: YouTube / WBRussia