В МВД направили арсенал Владимира Барданова на экспертизу.

В доме устроившего стрельбу по силовикам в Подмосковье нашли склад оружия. Об этом сообщили региональные правоохранительные органы. Глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в собственном Telegram-канале арсенал погибшего в поселке Вешки Владимира Барданова, который на протяжении дня отстреливался из коттеджа от силовиков. Позже обгоревшее тело злоумышленника нашли на чердаке здания.

В одном из помещений дома обнаружены коробки с патронами, магазины к ППШ, СВД, к автомату Калашникова, гранаты Ф-1, РГД-5, оружие, в числе которого револьверы и пистолеты Макарова. Все изъятое будет направлено на экспертизу. пресс-служба МВД РФ по региону

В полиции заявили, что подтверждается версия о том, что стрелок был подпольным оружейником. По данных Хинштейна, с запасом оружия, найденного у Барданова, тот мог держать оборону дома не один час. Мужчине даже удалось ранить спецназовца. Напомним, что во время штурма помещения оно заполыхало.

Появились подробности по стрелку из Мытищ, который открыл огонь по силовикам.

Фото: Telegram/Александр Хинштейн