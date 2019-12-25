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В доме в Мытищах нашли тело мужчины, устроившего стрельбу
Сегодня, 7:45
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lesjasap

В доме в Мытищах нашли тело мужчины, устроившего стрельбу

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Тело подозреваемого обгорело.

В доме в Мытищах нашли тело мужчины, устроившего стрельбу. Представители правоохранительных органов уточнили, что труп злоумышленника обгорел. Он находился в собственном доме, которые недавно был охвачен пламенем.

Тело обнаружено. Подробности смерти пока неизвестны.

эксперт "РИА Новостей"

Напомним, что ранее специалисты из ГУ МЧС устранили открытое горение в поселке Вешки, в котором укрывался местный житель. На протяжении всего дня он отстреливался от силовиков, которые приехали задержать подозреваемого в незаконной торговле оружием. Вечером в коттедже, в котором забаррикадировался мужчина, произошел пожар. Пострадал территория в 60 квадратных метров. Немногим ранее сотрудники ОМОН и СОБр решились  на штурм здания, в рамках которого один спецназовец получил ранения.

Появились подробности по стрелку из Мытищ, который открыл огонь по силовикам.

Фото: Telegram/112

Теги: вешки, мытищи, омон, стрельба
Категории: Криминальные происшествия, Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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