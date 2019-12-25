В деле вдовы Энди Картнайта сменился следователь

Предыдущий руководитель следственной группы мог оказывать давление на обвиняемую.

В деле вдовы рэпера Энди Картнайта Марины Кохал, которую обвиняют в убийстве мужа, назначен другой руководитель следственной группы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что Кохал подавала жалобы из-за давления со стороны следствия. Послужило ли это главной причины замены, неизвестно. Однако она произошла сразу после выражения недовольства со стороны обвиняемой.

Как отмечает адвокат Марины Кохал Ирина Скурту, для получения признательных показаний действительно использовались силовые методы.



Добавим, что арест произошел 3 августа. Женщину хотели задержать до 30 сентября, но защите удалось обжаловать приговор. Своей вины Кохал по-прежнему не признает.

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Фото: Пресс-служба судов Санкт-Петербурга