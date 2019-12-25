Рэпера Картрайта могли отравить перед расчленением

Рэпер Энди Картрайт, расчлененное тело которого нашли в квартире на Невском в конце июля, мог быть отравлен перед смертью. Об этом рассказали "Невские Новости".
Следователи и судмедэксперты продолжают выяснять обстоятельства убийства, обвинение в котором уже предъявили супруге рэпера Марине Кохал. Напомним, что женщину подозревают в расчленении супруга и даже стирке внутренностей мужа для уничтожения трупного запаха. Между тем, специалисты не нашли несколько органов рэпера. Как стало известно, эксперты не нашли следы наркотиков в организме мужчины, что поставило под сомнение слова Кохал о кончине мужа именно из-за запрещенных веществ.
В ходе обысков у Марины Кохал правоохранители нашли улики, говорящие о возможном отравлении рэпера перед смертью. В запросах поисковых систем на гаджетах у женщины нашли поиск медицинского сильнодействующего препарата для больных сахарным диабетом. При этом никто из семьи фигурантов дела не страдал этим заболеванием. Среди побочных действий медикамента заметили гипогликемическую кому и смерть, до которой может довести передозировка, что имеет особенный риск для не являющихся диабетиками людей. Также следы введения лекарства трудно обнаружить из-за его быстрого расщепления в организме.
Мать Кохал объяснила решение дочери расчленить рэпера Картрайта.
Фото: kkkartrait / Instagram
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все