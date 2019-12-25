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Криминалисты не нашли несколько органов Энди Картрайта среди останков
Сегодня, 14:51
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himif

Криминалисты не нашли несколько органов Энди Картрайта среди останков

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Отсутствовало несколько органов пищеварительной системы.

Криминалисты и специалисты судмедэкспертизы не нашли в останках рэпера Энди Картрайта всех "составляющих. Как рассказали "Невские новости", отсутствовал желудок и несколько других органов пищеварительной системы.

Все остальные части тела и органы расчлененного мужчины не потерялись. Напомним, что тело рэпера в пяти пакетах нашли в квартире на Невском 30 июля. В расчленении, а теперь и в непосредственном убийстве, подозревается жена Картрайта Марина Кохал. Женщина задержана, свою вину в убийстве не признает. По ее словам, она нашла мужа дома мертвым, а также увидела шприц рядом с телом. Специалисты, однако, не нашли следов наркотиков и следов от уколов на теле рэпера.

Названа возможная причина смерти рэпера Энди Картрайта.

Фото: kkkartrait / Instagram

Теги: убийство, энди картрайт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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