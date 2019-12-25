Названа возможная причина смерти рэпера Энди Картрайта

Жена музыканта рассказала, что у него были проблемы с сердцем.

Причиной смерти рэпера Энди Картрайта мог стать сердечный приступ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По словам адвоката Ирины Скурту, вчера жену музыканта опросить не удалось. Женщина практически не спала и не ела пять суток, из-за чего была на грани потери сознания. Тем не менее, она смогла рассказать адвокату, что у Энди были проблемы с сердцем, а с начала пандемии он впал в депрессию и, как ей кажется, стал употреблять наркотики. Какие именно, она не знает.

Женщина обнаружила бездыханное тело своего супруга несколько дней назад в квартире дома №134 по Невскому проспекту. В панике она решила, что у него передозировка наркотиками. Однако на 100% в этом была не уверена – возможно, смерть наступила от естественных причин. Стоит отметить, что первичный анализ не выявил наркотиков в организме рэпера Энди Картрайта.

После обнаружения трупа, супруга музыканта расчленила его и упаковала останки в пять пакетов. Свой хладнокровный поступок она объяснила тем, что не хотела омрачать память Энди, поэтому решила скрыть от общественности и собственного сына информацию о том, что Картрайт умер от передозировки наркотиками.

Ранее мы писали, что жена Энди Картрайта готова пройти полиграф.

Фото: ВКонтакте / Энди Картрайт