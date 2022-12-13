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В Петергофе 71-летний водитель скончался за рулем из-за сердечного приступа
Сегодня, 16:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петергофе 71-летний водитель скончался за рулем из-за сердечного приступа

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Ранее мы сообщали, что водитель выехал на встречную полосу движения, где совершил наезд на силовое ограждение.

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Петергофе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее мы писали, что в среду, 24 мая, 11:50 у дома 8 по улице Аврова 72-летний водитель, управляя автомобилем Ford Focus, выехал на встречную полосу движения, где совершил наезд на силовое ограждение.

По предварительной информации, у водителя случился сердечный приступ. Он скончался до ДТП. Проводится проверка обстоятельств происшествия.

Ранее в Невском районе произошла массовая авария из-за приступа у водителя.

Фото: ВКонтакте/ Дорожный инспектор.

Теги: петергоф, сердечный приступ
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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