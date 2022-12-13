В Петергофе 71-летний водитель скончался за рулем из-за сердечного приступа

Ранее мы сообщали, что водитель выехал на встречную полосу движения, где совершил наезд на силовое ограждение.

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Петергофе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее мы писали, что в среду, 24 мая, 11:50 у дома 8 по улице Аврова 72-летний водитель, управляя автомобилем Ford Focus, выехал на встречную полосу движения, где совершил наезд на силовое ограждение.

По предварительной информации, у водителя случился сердечный приступ. Он скончался до ДТП. Проводится проверка обстоятельств происшествия.

Ранее в Невском районе произошла массовая авария из-за приступа у водителя.

Фото: ВКонтакте/ Дорожный инспектор.