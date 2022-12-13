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В Невском районе произошла массовая авария из-за приступа у водителя
Сегодня, 12:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Невском районе произошла массовая авария из-за приступа у водителя

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Известно, что водитель наехал на четыре транспортных средства.

Мужчина устроил массовую аварию, потому что у него случился приступ. Об этом сообщил "Дорожный инспектор".

Около восьми утра 23 мая на пересечении улицы Юннатов и Тепловозной улицы произошло массовое ДТП. Сначала очевидцы подумали, что водитель, устроивший аварию, пьян, но оказалось, что у него парализовало часть туловища.

Известно, что водитель наехал на четыре транспортных средства. О других пострадавших не сообщается.

Накануне в Мурино 6-летняя девочка выбежала на дорогу и была сбита самокатом.

Фото: Piter.tv

Теги: массовое дтп, парализовало, приступ
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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