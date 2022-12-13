В Невском районе произошла массовая авария из-за приступа у водителя

Известно, что водитель наехал на четыре транспортных средства.

Мужчина устроил массовую аварию, потому что у него случился приступ. Об этом сообщил "Дорожный инспектор".

Около восьми утра 23 мая на пересечении улицы Юннатов и Тепловозной улицы произошло массовое ДТП. Сначала очевидцы подумали, что водитель, устроивший аварию, пьян, но оказалось, что у него парализовало часть туловища.

Известно, что водитель наехал на четыре транспортных средства. О других пострадавших не сообщается.

Накануне в Мурино 6-летняя девочка выбежала на дорогу и была сбита самокатом.

Фото: Piter.tv