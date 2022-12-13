В Мурино 6-летняя девочка выбежала на дорогу и была сбита самокатом

Пострадавшая была госпитализирована.

В Мурино 6-летняя девочка выбежала на дорогу около дома и была сбита самокатом, стало известно Piter.tv.

Около десяти часов вечера 22 мая в больницу родители привезли свою 6-летнюю дочку. Со слов родителей, у дома по месту жительства ребёнок выбежал на дорогу, где был сбит самокатом.

У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы лба, нижней губы и левого коленного сустава. Пострадавшая была госпитализирована.

Также накануне петербурженка получила перелом ребра после столкновения с электросамокатом.

Фото: unsplash (Let"s Kick)