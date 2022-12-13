В Петергофе погиб пожилой водитель, врезавшись в силовое ограждение

В среду, 24 мая, в Петергофе произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб пенсионер. Об этом стало известно Piter.TV.
Происшествие случилось на улице Аврова: 71-летний водитель при управлении Ford Focus по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где совершил наезд на силовое ограждение.
Пострадавший скончался на месте происшествия. Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Ранее мы сообщили о том, что столкновение иномарки с большегрузом в Волосовском районе привело к смерти водителя.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все