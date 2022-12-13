Столкновение иномарки с большегрузом в Волосовском районе привело к смерти водителя

Легковушка выехала на встречную полосу.

Во вторник, 23 мая, на трассе "Волосово - Гомонтово – Копорье" вне населенного пункта произошла смертельная авария. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 39-летний водитель Fiat Albea двигался со стороны посёлка Терпилицы в направлении Волосово. Не справившись с управлением, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volvo FH13 с полуприцепом под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Fiat от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе Р-23 в результате ДТП погибла 92-летняя пассажирка.

Фото: Piter.TV