На трассе Р-23 в результате ДТП погибла 92-летняя пассажирка

Машина съехала в кювет и влетела в столб.

Вечером воскресенья, 21 апреля, в экстренные службы поступило сообщение о смертельной аварии на 96-ом км трассы Р-23 "Петербург – Псков" Лужского района Ленобласти. Как стало известно Piter.TV, в ДТП погибла пожилая пассажирка.

Установлено, что Renault Sandero под управлением 60-летней пенсионерки двигался со стороны Петербурга в сторону Пскова. При неустановленных обстоятельствах машина совершила съезд в кювет с последующим наездом в столб.

На месте происшествия до приезда медиков скончалась 92-летняя женщина на пассажирском сидении. Водитель к административной ответственности за нарушение ПДД в 2022 – 2023 году привлекалась 7 раз.

Ранее мы сообщили о том, что на Цимбалина ребёнок попал под машину.

Фото: Piter.TV