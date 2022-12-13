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На трассе Р-23 в результате ДТП погибла 92-летняя пассажирка
Сегодня, 10:21
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На трассе Р-23 в результате ДТП погибла 92-летняя пассажирка

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Машина съехала в кювет и влетела в столб.

Вечером воскресенья, 21 апреля, в экстренные службы поступило сообщение о смертельной аварии на 96-ом км трассы Р-23 "Петербург – Псков" Лужского района Ленобласти. Как стало известно Piter.TV, в ДТП погибла пожилая пассажирка.

Установлено, что Renault Sandero под управлением 60-летней пенсионерки двигался со стороны Петербурга в сторону Пскова. При неустановленных обстоятельствах машина совершила съезд в кювет с последующим наездом в столб.

На месте происшествия до приезда медиков скончалась  92-летняя женщина на пассажирском сидении. Водитель к административной ответственности за нарушение ПДД в 2022 – 2023 году привлекалась 7 раз.

Ранее мы сообщили о том, что на Цимбалина ребёнок попал под машину.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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