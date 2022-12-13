На Цимбалина ребенок попал под машину

Из-за аварии образовался небольшой затор.

В субботу днем, 20 мая, на съезде с улицы Цимбалина произошла авария. Автомобиль сбил ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Выясняются обстоятельства случившегося.

Из-за аварии образовался небольшой затор. Это подтверждают данные сервиса "Яндекс Карты".

Ранее на Piter.tv: на Коломяжском проспекте в детском доме пламя охватило 20 "квадратов".

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер