На Цимбалина ребенок попал под машину

В субботу днем, 20 мая, на съезде с улицы Цимбалина произошла авария. Автомобиль сбил ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".
Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Выясняются обстоятельства случившегося.
Из-за аварии образовался небольшой затор. Это подтверждают данные сервиса "Яндекс Карты".
Ранее на Piter.tv: на Коломяжском проспекте в детском доме пламя охватило 20 "квадратов".
Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все