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На Коломяжском проспекте в детском доме пламя охватило 20 "квадратов"
Сегодня, 17:15
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На Коломяжском проспекте в детском доме пламя охватило 20 "квадратов"

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С огнем боролись 17 спасателей и три спецмашины.

В Приморском районе произошел пожар. Пламя вспыхнуло на Коломяжском проспекте в доме № 34, корпус 1. Там находится детский дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

В здании в помещении площадью 30 кв. метров происходило горение обстановки на площади 20 кв. метров.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

С огнем боролись 17 спасателей и три спецмашины. В 16:43 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.
                  
Ранее на Piter.tv: на Пискаревском проспекте вспыхнула лестничная клетка с мусором.

Фото: Piter.tv

Теги: коломяжский проспект, пожар в доме
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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