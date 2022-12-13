На Коломяжском проспекте в детском доме пламя охватило 20 "квадратов"

С огнем боролись 17 спасателей и три спецмашины.

В Приморском районе произошел пожар. Пламя вспыхнуло на Коломяжском проспекте в доме № 34, корпус 1. Там находится детский дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В здании в помещении площадью 30 кв. метров происходило горение обстановки на площади 20 кв. метров. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

С огнем боролись 17 спасателей и три спецмашины. В 16:43 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.



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Фото: Piter.tv