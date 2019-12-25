Жена Энди Картрайта продолжает отрицать свою вину в убийстве супруга

Адвокат Марины Кохал назвала информацию о признании лживой.

Марина Кохал опровергла информацию, поступавшую от нескольких telegram-каналов о собственном признании вины в убийстве своего супруга Александра Юшко. Об этом сообщила адвокат подозреваемой Ирина Скурту.

По словам защитницы, женщина продолжает категорически отрицать свою причастность к смерти супруга и настаивает на версии о том, что пыталась защитить его репутацию осле того, как он умер от передозировки наркотиками. Для этого она решила скрыть тело от правоохранителей и расчленила его.

Напомним, что сегодня днем по решению Сольнинского районного суда срок содержания Марины Кохал под стражей был продлен на 72 часа.

Фото: Instagram / kkkartrait