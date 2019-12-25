Суд продлил задержание Марины Кохал на 72 часа
В субботу, 1 августа, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания вдове репера Энди Картнайта Марине Кохал еще на 72 часа. Об этом сообщила пресс-служба судов.
Напомним, что по версии следствия подозреваемая умышленно убила своего супруга в квартире на Невском проспекте, расчленила его труп и попыталась сокрыть улики. Обвинение женщине ыло предъявлено 31 августа.
Отметим, что Марина Кохал не признает свою вину. Её адвокаты ходатайствовали о продлении задержания, чтобы собрать необходимые документы. Кроме того, так как женщина является безработной и не зарегистрирована в Петербурге, следственные органы намерены отправить ее в СИЗО.
Сейчас по делу убийства проходит экспертиза. Причина смерти пока не установлена.
Ранее мы рассказали о том, что жена Энди Картрайта готова пройти полиграф.
Фото: пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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