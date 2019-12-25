Подозреваемую могут отправить в СИЗО.

Суд продлил задержание Марины Кохал на 72 часа

В субботу, 1 августа, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания вдове репера Энди Картнайта Марине Кохал еще на 72 часа. Об этом сообщила пресс-служба судов.

Напомним, что по версии следствия подозреваемая умышленно убила своего супруга в квартире на Невском проспекте, расчленила его труп и попыталась сокрыть улики. Обвинение женщине ыло предъявлено 31 августа.

Отметим, что Марина Кохал не признает свою вину. Её адвокаты ходатайствовали о продлении задержания, чтобы собрать необходимые документы. Кроме того, так как женщина является безработной и не зарегистрирована в Петербурге, следственные органы намерены отправить ее в СИЗО.

Сейчас по делу убийства проходит экспертиза. Причина смерти пока не установлена.

Ранее мы рассказали о том, что жена Энди Картрайта готова пройти полиграф.

Фото: пресс-служба судов Санкт-Петербурга