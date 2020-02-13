Ситуация в зоне деэскалации обостряется.

В Турции заявили о "нейтрализации" 55 сирийских военных в Идлибе. Это не первое заявление властей Анкары с начала февраля, когда в регионе погибли турецкие военные. Еще 11 числа армия сообщила о ликвидации 51 бойца из правительственных сил Сирии. Днем раньше - о ликвидации 101 сирийца.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении сочинских соглашений. В Кремле ответили, что действия армий Сирии и РФ направлены только на борьбу с террористами. Они не занимаются нападением на гражданские лица и не выпускают по ним ракеты.

Ранее Piter.tv писал о том, что солдаты США в результате конфликта застрелили подростка в Сирии.

Видео: YouTube/Al Jazeera English