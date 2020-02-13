Президент Турции не хочет, чтобы военные бомбили мирных жителей.

Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом. Это произойдет, если воздушные средства будут представлять угрозу для военных из Анкары. Об этом сообщили журналисты Daily Sabah. Турция без колебаний готова поразить цели противника в данном регионе.

Самолеты, которые бомбили мирных жителей, больше не будут летать свободно прокомментировал политик

Президент добавил, что сочинские соглашения с РФ больше не действуют. По мнению властей Турции, и Россия, и правительство Сирии грубо нарушили договоренности.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и Сирия предупредили о риске гуманитарной катастрофы в Идлибе.

Видео: YouTube/Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME