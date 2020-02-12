Ответственность за это также возложена на правительственные силы Асада.

Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в гибели мирных жителей в Идлибе. Об этом сообщили журналисты из Anadolu. Глава государства подчеркнул, что большинство атак Асада направлено на местное население. Оружие направлено не против террористов, а против мирных граждан.

Турция полна решимости выбить войска Асада за пределы зоны деэскалации прокомментировал политик

Президент добавил, что Анкара не будет закрывать глаза на провокации со стороны России и Сирии. Накануне стало известно, что боевики, с которыми сражается правительственная армия Сирии получила от Турции американские боевые машины.

Ранее Piter.tv писал о том, что США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии.

Видео: YouTube/FRANCE 24 English