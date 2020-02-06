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США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

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Эти встречи вызывают обеспокоенность у Америки.

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии. Спецпредставитель Джеймс Джеффри заявил, что подобные инциденты стали происходить все чаще. Особенно это касается северо-востока страны. Об этом эксперты рассказал американскому изданию The Wall Street Journal.

Это происходит не каждый день, но число стычек увеличивается, и это вызывает беспокойство

прокомментировал чиновник

Наибольшие конфликты возникают в районах автомагистралей и курдских территориях. Эти происшествия негативно сказываются на достигнутых с РФ договоренностях. Джеффри предположил, что Москва заинтересована в том, чтобы бросить вызов США в данном регионе. Сейчас американские грузовики мешают проезду транспортных средств, в которых перевозят бойцов ЧВК.

Ранее Piter.tv писал о том, что Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии.

Видео: YouTube/AFP news agency, VOA News

Теги: джеймс джеффри, сша, чвк
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

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