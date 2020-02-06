Эти встречи вызывают обеспокоенность у Америки.

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии. Спецпредставитель Джеймс Джеффри заявил, что подобные инциденты стали происходить все чаще. Особенно это касается северо-востока страны. Об этом эксперты рассказал американскому изданию The Wall Street Journal.

Это происходит не каждый день, но число стычек увеличивается, и это вызывает беспокойство прокомментировал чиновник

Наибольшие конфликты возникают в районах автомагистралей и курдских территориях. Эти происшествия негативно сказываются на достигнутых с РФ договоренностях. Джеффри предположил, что Москва заинтересована в том, чтобы бросить вызов США в данном регионе. Сейчас американские грузовики мешают проезду транспортных средств, в которых перевозят бойцов ЧВК.

Ранее Piter.tv писал о том, что Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии.

Видео: YouTube/AFP news agency, VOA News