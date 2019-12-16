Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии

В США намеренно снижают реальные цифры.

В Сирии находятся несколько тысяч американских военных. Об этом в интервью китайскому телеканалу Phoenix заявил президент Башар Асад.

Так что даже если у них несколько сотен американских солдат в Сирии, то у них есть еще несколько тысяч – может, даже десятки тысяч прокомментировал спикер

По мнению политика, США намеренно занижают цифры с тысяч до сотен бойцов. Количество возрастает за счет гражданских лиц, работающих на ЧВК. Иностранцы надеются не разозлить пацифистов. При этом они называют настоящее количество, чтобы "осчастливить" провоенное лобби. Асад напомнил, что страна в значительной мере опирается на деятельность частных военных формирований. Среди прочих - Blackwater. Точную цифру тяжело установить, но это "определенно несколько тысяч человек".

Ранее Piter.tv писал о том, что Асад обвинил США в продаже нефти с сирийских месторождений.

Видео: YouTube/Sky News