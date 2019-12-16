Асад обвинил США в продаже нефти с сирийских месторождений

Он заявил, что американцы крадут ресурсы.

Башар Асад заявил, что США продают Турции захваченную на сирийских месторождениях нефть. Об этом политик заявил в интервью китайскому телеканалу Phoenix. Текст выступления приводит агентство SANA.

Президент Сирии прокомментировал вопрос журналиста о том, что происходит с нефтью в стране. Иностранцев интересовала судьба месторождений к востоку от реки Евфрат. Асад уверенно заявил, что американцы сейчас крадут нефть у государства, который ей владеет по территориальному праву. Затем военные продают эти ресурсы своему союзнику по НАТО - Турции.

Ранее Piter.tv писал о том, что Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США.

Видео: YouTube/Matteo D"Amico