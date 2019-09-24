В Техасе задержали угрожавшего взорвать Хьюстонский университет

Юноша во время видеоконференции в ZOOM заявил о том, что американский вуз будет подорван.

В американском штате Техасе полиция задержала угрожавшего взорвать Хьюстонский университет. Об этом сообщила местная прокуратура. Преступником считается 19-летний житель Ричмонда. Второго сентября Ибрахим Ахмед аль-Баяти подключился к онлайн-лекции, которая проводилась с помощью сервиса видеоконференций Zoom. Он прервал занятия сообщением о том, что вуз будет подорван через несколько дней. После этого молодой человек на арабском языке произнес фразу, в которой заявил о поддержке запрещенной на территории России террористической организации "Исламское государство".

В Associated Press уточнили, что задержанный опровергает заявление властей. Он отметил, что его выступление было шуткой, которую он придумал вместе с другом. Прокуратура США утверждает, что юноша вербовал солдат в ряды боевиков.

К расследованию подключались представители ФБР. В случае признания вины задержанного, аль-Баяти грозит до 10 лет тюремного заключения.

В США призвали запретить нефть из России.