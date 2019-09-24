В Техасе локализовали огонь на предприятии по производству СПГ

Пожар на заводе Lone Star в Монт-Бельвью начался после взрыва в хранилище.

В американском штате Техас локализовали огонь на предприятии по производству сжиженного природного газа. Об этом сообщили представители экстренной службы города Монт-Белвью в собственном аккаунте на Facebook. Ранее пламя распространилось на территории завода после взрыва.

Огонь все еще есть, но находится под контролем и в настоящее время значительно ослаб сообщение пожарного отделения Монт-Белвью

Специалисты объяснили, что огонь должен быть ликвидирован в течение ночи ( по местному времени). На данный момент о пострадавших информации нет. Причиной пожара стал взрыв на производстве. Огонь начал распространяться с хранилища СПГ на заводе Lone Star. В компании заявили, что проведут собственное расследование причин произошедшего.

На территории яхт-клуба "Балтиец" в Петербурге потушили ангар.

Видео: Youtube/ KPRC 2 Click2Houston, KHOU 11