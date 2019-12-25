На территории яхт-клуба "Балтиец" в Петербурге потушили ангар

С огнем боролись 37 спасателей и 10 единиц техники.

В ночь на 30 июля в Красносельском районе Петербурга произошел пожар. На территории яхт-клуба "Балтиец" воспламенился ангар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу и Ленобласти.

Сигнал о возгорании у дома №75 на Петергофском шоссе поступил на пульт дежурного в 03:22. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что огонь охватил цельнометаллический ангар площадью 20х30 квадратных метров.

В 04:30 пожар был локализован. С огнем боролись 37 спасателей и 10 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти