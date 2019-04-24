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На Поэтическом бульваре горела квартира на 15-ом этаже

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Сведений о пострадавших не поступало.

Утром в Выборгском районе Петербурга горела однокомнатная квартира в 15-ти этажном доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре на Поэтическом бульваре, 19к1 поступило в 09:16. В однокомнатной квартире на 15-ом этаже горела комната 12 метров квадратных и балкон 4 метра квадратных. Эвакуировано 2 человека. 

В 10:29 пожар удалось ликвидировать, сведений о пострадавших не поступало.

В садоводстве в Курортном районе сгорела мансарда в частном доме.

Фото и видео: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Александр Болдин)

Теги: поэтический бульвар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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