На Поэтическом бульваре горела квартира на 15-ом этаже

Сведений о пострадавших не поступало.

Утром в Выборгском районе Петербурга горела однокомнатная квартира в 15-ти этажном доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре на Поэтическом бульваре, 19к1 поступило в 09:16. В однокомнатной квартире на 15-ом этаже горела комната 12 метров квадратных и балкон 4 метра квадратных. Эвакуировано 2 человека.

В 10:29 пожар удалось ликвидировать, сведений о пострадавших не поступало.

В садоводстве в Курортном районе сгорела мансарда в частном доме.

Фото и видео: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Александр Болдин)