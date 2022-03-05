Более 100 светодиодных фонарей осветили Поэтический бульвар

На объекте установили 90 опор, также проложено 3,2 километра кабеля в земле.

Поэтический бульвар в Выборгском районе Петербурга, который проходит от улицы Есенина до улицы Руднева, осветили 104 светодиодных фонаря, рассказали в городском комитете по энергетике.

На объекте установили 90 опор, также проложено 3,2 километра кабеля в земле. Каждая деталь нового освещения тщательно продумана – от высоты установки опор до мощности фонарей. А участки пешеходных переходов обозначены фонарями контрастного света.

В районе в настоящее время завершаются строительство и реконструкция освещения на 15 улицах.

Ранее на Piter.TV: за год в Петербурге заменили 25 тыс. устаревших фонарей.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга