В садоводстве в Курортном районе сгорела мансарда в частном доме

Сведения о пострадавших уточняются.

Вечером 27 июля в СНТ "Разлив" в Курортном районе Петербурга загорелся частный дом. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре по адресу 19-я дорожка, участок 4 поступило в 20:27. Как выяснилось, в двухэтажном жилом доме горела мансарда на площади 50 кв.метров. Пожар ликвидировали в 21:55.

Сведения о пострадавших уточняются.

В ликвидации огня приняли участие 17 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что результате ДТП "Рендж Ровер" влетел в стену на улице Маяковского.

Видео: Садоводство СНТ "Разлив" / VK

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK