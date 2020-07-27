В результате ДТП "Рендж Ровер" влетел в стену на Маяковского

В аварии виновен водитель коричневого автомобиля.

Как стало известно в понедельник, 27 июля, около 20:40 на улице Маяковского у дома №11 произошло ДТП.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как происходит столкновение двух "Рендж Роверов". Судя по всему, виноват водитель коричневого авто, который делал разворот. Предполагается, что водитель еще неопытен. После столкновения белый "Рендж Ровер" нажал на газ, задел припаркованные автомобили и влетел в стену. На тротуаре не было людей, поэтому прохожие не пострадали. В каком состоянии находятся водители, неизвестно.

Ранее мы писали, что на площади Восстания столкнулись автомобиль и мотоциклист.

Видео: Piter.TV