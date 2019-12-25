В квартире на Поэтическом бульваре 45-летний мужчина заколол мать

Пенсионерка попала в больницу с множественными ранениями в области головы и сердца.

В Выборгском районе Петербурга полицейские задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство. По информации Piter.tv, он напал с ножом на мать.

Инцидент произошел еще 9 декабря около 22:53, когда 45-летний сын накинулся с кулаками на 75-летнюю женщину. По версии следствия, он несколько раз ударил мать ножом. О случившемся полицейским рассказал брат злоумышленника.

Пострадавшая попала в больницу с ранениями в области головы и грудной клетки. Сейчас женщина находится в состоянии средней степени тяжести.

В пятницу, 10 декабря, правоохранители возбудили уголовное дело. Стражи порядка задержали подозреваемого. Известно, что он не работает, судимости не имеет.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в подъезде на Русановской жестоко избили 15-летнего подростка.

Фото: Piter.tv