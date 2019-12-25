В подъезде на Русановской жестоко избили 15-летнего подростка

Юношу госпитализировали с многочисленными ушибами и ссадинами.

В среду, 8 декабря, в Невском районе Петербурга произошло нападение на 15-летнего подростка. Об этом стали известно Piter.TV.

В парадной дома на Русановской улице на юношу напал 37-летний безработный. Из хулиганских побуждений он жестоко избил подростка. Пострадавшего госпитализировали в Городскую больницу №19 с многочисленными ушибами и ссадинами.

Нападавшего задержали. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге госпитализировали гражданина Белоруссии после стычки с двумя безработными.

Фото: Piter.TV