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В подъезде на Русановской жестоко избили 15-летнего подростка
Сегодня, 11:29
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В подъезде на Русановской жестоко избили 15-летнего подростка

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Юношу госпитализировали с многочисленными ушибами и ссадинами.

В среду, 8 декабря, в Невском районе Петербурга произошло нападение на 15-летнего подростка. Об этом стали известно Piter.TV.

В парадной дома на Русановской улице на юношу напал 37-летний безработный. Из хулиганских побуждений он жестоко избил подростка. Пострадавшего госпитализировали в Городскую больницу №19 с многочисленными ушибами и ссадинами.

Нападавшего задержали. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге госпитализировали гражданина Белоруссии после стычки с двумя безработными.

Фото: Piter.TV

Теги: нападение, подростки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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