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В Петербурге госпитализировали гражданина Белоруссии после стычки с двумя безработными
Сегодня, 8:48
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге госпитализировали гражданина Белоруссии после стычки с двумя безработными

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У пострадавшего диагностировали ножевое ранение грудной клетки.

Вечером 8 декабря в дежурную часть полиции поступило сообщение о ножевом ранении в Альпийском переулке. Об этом стало известно Piter.TV.

В Городскую больницу №26 поступил 34-летний гражданин Белоруссии с проникающей раной грудной клетки в тяжелом состоянии. По подозрению в совершении преступления задержали двух безработных, 35-летних женщину и мужчину.

Обстоятельства случившегося выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что житель Ленобласти ранил себя ножом в живот и снял все на видео.

Фото: Piter.TV

Теги: конфликт, ножевое ранение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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