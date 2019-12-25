В Петербурге госпитализировали гражданина Белоруссии после стычки с двумя безработными

У пострадавшего диагностировали ножевое ранение грудной клетки.

Вечером 8 декабря в дежурную часть полиции поступило сообщение о ножевом ранении в Альпийском переулке. Об этом стало известно Piter.TV.

В Городскую больницу №26 поступил 34-летний гражданин Белоруссии с проникающей раной грудной клетки в тяжелом состоянии. По подозрению в совершении преступления задержали двух безработных, 35-летних женщину и мужчину.

Обстоятельства случившегося выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что житель Ленобласти ранил себя ножом в живот и снял все на видео.

Фото: Piter.TV