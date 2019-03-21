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Пожар в доме на Народной улице в Петербурге тушили 16 спасателей
Сегодня, 8:07
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IRINA_CHALKINA

Пожар в доме на Народной улице в Петербурге тушили 16 спасателей

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Пожар удалось ликвидировать в 4:52.

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что пожар в доме на Народной улице в Петербурге тушили 16 спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

О возгорании специалисты узнали в 4:23.  Как оказалось, загорелась обстановка в трёхкомнатной квартире на площади три квадратных метра.

Пожар удалось ликвидировать. Пострадавшим оказали помощь на месте.

Ранее мы сообщали о том, что на территории яхт-клуба "Балтиец" в Петербурге потушили ангар.

Фото:pixabay

Теги: народная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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