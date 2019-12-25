Пострадавшими в трагедии считаются еще 40 человек.

В Сомали 20 человек погибли при взрыве заминированного автомобиля. Об этом рассказали местные журналисты из издания Garowe Online. В СМИ уточнили, что кроме жертв также есть пострадавшие. К настоящему времени ранеными считаются порядка 40 местных жителей.

Известно, что трагедия зафиксирована в столице Могадишо. Взрыв прогремел около популярного ресторана вечером 5 марта. В настоящее время ни одна из действующих на территории государства террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Недалеко от здания парламента в Могадишо прогремел взрыв.

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