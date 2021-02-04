От наплыва насекомых особенно страдает южное побережье.

В Сомали объявлено чрезвычайное положение в связи с нашествием саранчи. Об этом сообщили местные журналисты на портале Garowe со ссылкой на представителей министерства сельского хозяйства. Чиновники уточнили, что наиболее критическая обстановка зафиксирована на юге государства. Ситуацией также обеспокоены члены продовольственной организации ООН (FAO). Они предупредили, что в Сомали созданы благоприятные условия для размножения насекомых из-за ветров и дождей, которые пришли на побережье.

Насекомые быстро распространяются на все новые районы, что создает угрозу потери урожая заявление FAO.

Напомним, что пустынная или африканская саранча считается одним из самых опасных вредителей среди насекомых. Этот вид ведет вялый и уединенный образ жизни, когда ему хватает пищи. При угрозе голода насекомые собираются в колонии и ищут себе пропитание в отдаленных районах. Ежесуточно орды саранчи могут преодолевать расстояние до 150 км. При этом он опустошают все на своем маршруте.

Массовые антиправительственные выступления начались в столице Сомали.

Видео: Twitter/Muno Gedi, Abdiaziz Ali