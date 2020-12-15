Массовые антиправительственные выступления начались в столице Сомали

Массовые антиправительственные выступления 15 декабря начались в столице Сомали — городе Могадишо. Об этом пишет Somali Guardian.
Отмечается, что частично к протестующим присоединились военные из правительственной армии. В данный момент между ними и верными властям военнослужащими идёт перестрелка. Также в ней участвует спецназ полиции "Харам", который готовили турецкие инструкторы.
Полиция и армия усиленно патрулируют и охраняют квартал, в котором находится президентский дворец. Они опасаются того, что в него проникнут протестующие.
Ранее мы писали, что в столице Сомали возле президентского дворца идет бой.
Видео: YouTube / Dahir Alasow
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все