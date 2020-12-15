Массовые антиправительственные выступления начались в столице Сомали

Полиция и армия усиленно патрулируют и охраняют квартал, в котором находится президентский дворец.

Массовые антиправительственные выступления 15 декабря начались в столице Сомали — городе Могадишо. Об этом пишет Somali Guardian.

Отмечается, что частично к протестующим присоединились военные из правительственной армии. В данный момент между ними и верными властям военнослужащими идёт перестрелка. Также в ней участвует спецназ полиции "Харам", который готовили турецкие инструкторы.

Полиция и армия усиленно патрулируют и охраняют квартал, в котором находится президентский дворец. Они опасаются того, что в него проникнут протестующие.

Ранее мы писали, что в столице Сомали возле президентского дворца идет бой.

Видео: YouTube / Dahir Alasow