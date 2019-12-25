Сомалийские силовики остановили террориста-смертника.

Недалеко от здания парламента в Могадишо прогремел взрыв. Об этом рассказал старший советник премьер-министра Сомали по вопросам работы со СМИ Мохамед Ибрахим Моалиму в собственном Twitter-аккаунте. По данным эксперта, пострадавшими считаются шестеро местных жителей. Они были ранены после подрыва автомобиля в центре города. Транспортное средство взорвалось после того, как его обстреляли военные.

Силы безопасности предотвратили потенциально крупную атаку террориста-смертника возле перекрестка Сайдика после того, как террорист-смертник проигнорировал приказы и не остановился на контрольно-пропускном пункте Дабка Мохамед Ибрахим Моалиму, сомалийский чиновник

По данным правительства, погиб только террорист-смертник. Журналисты из местного портала Goobjoog News заявили, что заминированный автомобиль ехал к зданию нижней палаты парламента. Однако его остановили силовики. Около парламента Сомали также находится президентский дворец. Он расположен в 800 метрах от взрыва. Ударная волна повредила находящиеся поблизости здания и машины.

В Сомали объявлено чрезвычайное положение в связи с нашествием саранчи.

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