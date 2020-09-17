В Sohu рассказали, как маневр Су-27 над Балтикой привел США в ярость

В Китае оценили действия РФ в Балтийском море при перехвате самолетов-разведчиков НАТО.

В Sohu рассказали, как маневр российского истребителя Су-27 над Балтикой привел США в ярость. Авторы китайского издания считают, что реакция РФ связана с участившимися случаями подлета иностранных самолетов к границам около Калининграда, который имеет важное стратегическое значение. США неоднократно объединяются в воздушных миссиях со странами-членами НАТО. Совместно они проводят разведку в нейтральных водах.

Недавно появилась видеозапись, на которой запечатлено, как российский Су-27 над Балтикой перехватил американский разведывательный самолет RC-135 и шведский Gulfstream публикация Sohu

Журналисты уточнили, что Су-27 смог обойти два самолета по скорости, а также "укусить за хвост" их во время миссии. Китай уверен, что в Пентагоне пришли в ярость, увидев такое поведение российского экипажа. В Пекине заметили, что в "унижении" бортов виноваты американские военные, так как они самостоятельно приняли решение о приближении к границе с РФ.

В Sohu напомнили, что Варшава и Москва имеет натянутые отношения, поэтому РФ пришлось развернуть в Калининграде мощную боевую группировку. Российский город находится на стыке между ВОсточной и Западной Европой. Он окружен Польшей и Литвой. Для НАТО контроль РФ над объектом является сдерживающим фактором в Прибалтике.

Эксперты Sohu восхитились возможностями транспортного самолета ПАК ТА.

Видео: Минобороны России