Российский истребитель перехватил над Балтикой самолет-разведчик ВВС США

Также экипаж не допустил пересечения госграницы самолетом ВВС Великобритании.

Российский истребитель Су-27СМ перехватил над Балтийским морем самолет-разведчик ВВС США. Об этом сообщили представители Национального центра управления обороной.

Экипаж приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США сообщение Центра

Специалисты рассказали, что после появления российского самолета американский борт развернулся в противоположную от российской границы сторону. Известно, что военные засекли нахождение в воздушном пространстве борт базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и R-1 "Сентинел" ВВС Великобритании.

По завершению задания Су-27СМ вернулся на аэродром базирования.

Назван риск перехвата российской торпеды "Судного дня".

Видео: YouTube / Минобороны России