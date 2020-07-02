В Сиэтле полиция ликвидировала "автономную зону"

В американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) полиция ликвидировала "автономную зону". Об этом сообщили журналисты телеканала ABC News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.
Мы с радостью сообщаем, что закон и порядок восторжествовали, и Сиэтл был освобожден от анархистов
Кейли Макинани, пресс-секретарь президента США
Напомним, что несколько недель назад демонстранты заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла. Они объявили данный участок территорией "Автономной зоной Капитолийского холма". Полиция получила приказ покинуть данный район, чтобы снизить напряженность в городе. Утром 2 июня начался разгон протестующих. В рамках операции правоохранители задержали 32 человека.
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов.
Видео: Youtube/NBC News
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