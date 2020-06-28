Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов

О связях России с афганскими радикалами писали журналисты The New York Times.

Президент США Дональд Трамп не получал данные о якобы попытках РФ организовать убийства американских военнослужащих в Афганистане. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Ранее журналисты The New York Times утверждали, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков "Талибан" (запрещено в РФ) нападать на венных международной коалиции в Афганистане. По информации СМИ, Трамп был информирован об этом "несколько месяцев назад".

В Белом доме заявили, что ни президент, ни вице-президент не получали от разведки подобные данные, что говорит об ошибках, допущенных журналистам The New York Times.

Видео: YouTube / Associated Press