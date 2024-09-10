В США заявили, что не обеспокоены новыми учениями РФ и КНР

Джон Кирби оценил маневры, которые проводят ВМФ РФ и ВМС КНР.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не согласны с тем, что новые учения Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая отражают углубление военного взаимодействия между Москвой и Пекином, однако власти в Вашингтоне не тревожатся по поводу предстоящих маневров. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли запланированные военные учения, с точки зрения Белого дома, свидетельством расширения взаимодействия между Россией и КНР.

Я не вижу оснований для того, чтобы мы меняли нашу военную расстановку сил и средств, позицию в сфере сдерживания. Мы будем следить за этим. Но у нас нет какой-то резкой обеспокоенности по этому поводу. Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: YouTube / Defense Now