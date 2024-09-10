Израиль планирует оперативно расследовать гибель американки на Западном берегу

Джон Кирби прокомментировал трагедию, произошедшую во время демонстрации на Ближнем Востоке.

Руководство европейского государства довело до сведения Вашингтона о том, что оперативно расследует гибель имеющей гражданство США Айшенур Эзги Эйги. Трагедия произошла на Западном берегу реки Иордан. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник указал, что власти США не будут публично озвучивать суждения по теме до момента того, как Израиль проведет свое полное, тотальное, прозрачное и оперативно расследование по поводу смерти американки на Ближнем Востоке.

Конечно, Израиль оперативно связался с нами и довел до нашего сведения, что они оперативно расследуют этот инцидент. Они быстро продвигаются в расследовании и, думаю, в ближайшее время смогут представить свои выводы и заключения. Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) уведомила общественность о том, что военнослужащие проверяют сообщения о том, что в результате разгона демонстрации вблизи города Наблус на Западном берегу реки Иордан погибла гражданка США. Палестинское новостное агентство WAFA сообщило о гибели 26-летней двушки турецкого происхождения. По его версии, американка скончалась от ранения головы, полученного при разгоне израильскими силами шествия.

США заявили о контактах по инцидентам с БПЛА в Латвии и Румынии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now