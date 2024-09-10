Джон Кирби указал на смену ландшафта безопасности в Европе из-за СВО на Украине.

Американская администрация при президенте Джо Байдене поддерживает тесные контакты с европейскими партнерами в связи с инцидентами с якобы российскими беспилотными летательными аппаратами в Латвии и Румынии. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник добавил, что теперь ландшафт безопасности в европейском регионе изменен, а власти США дела.т все необходимое для того, чтобы дать возможность Украине защитить свои земли и население.

Мы внимательно следим за этим, как вы себе можете представить. Мы поддерживаем тесные контакты с нашими партнерами по этому поводу. Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что девятого сентябрярумынское министерство по обороне выступило с утверждением о том, что на территории местного уезда Тулча, расположенного около государственной границы с Украиной выявлены обломки российского беспилотника. В профильном ведомстве уточнили, что ущерба инфраструктуре причинено не было. Власти проведут поиски поиски другого аппарата, который также якобы пересек воздушные границы евроейской страны.

Белый дом: новые санкции США против РФ не связаны с выборами.

Фото и видео: YouTube / Defense Now