Джон Кирби прокомментировал недавнее решение Минюста США по журналистам из RT.

В американской администрации при президенте Джо Байдене указали, что что новое санкционное антироссийское давление не связано с предстоящими в североамериканской стране выборами главы государства Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник объяснил СМИ, почему власти США объявили о дополнительных санкциях в преддверии ноябрьских выборов в стране, если граждане и без того наслышаны об официальной позиции в отношении якобы имеющей место дезинформации со стороны российских СМИ.

На самом деле "почему сейчас" было обусловлено прогрессом в ходе расследования. На самом деле пришло время для объявления итогов расследования, вот и все. Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что министерство финансов США объявило днем ранее, что вводит санкции в отношении главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и ее заместителей.

В США заявили, что не дают Украине советов о перестановках в правительстве.

Фото и видео: YouTube / Defense Now