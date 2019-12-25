Конгресс может выделить дополнительные средства из-за ситуации с хакерской атакой на ПО SolarWinds.

В США заявили, что могут увеличить расходы на кибербезопасность из-за хакерской атаки. Об этом в эфире местного телеканала CNN рассказал глава национальной внутренней безопасности Алехандро Майоркас. Чиновник уточнил, что в настоящее время представители администрации Джо Байдена обсуждают вопрос с законодателями из Конгресса. Они должны одобрить выделение дополнительных средств на реализацию данной задачи.

К сожалению, ничто так не подталкивает к срочным и решительным мерам, как неблагоприятные события...Именно таким событием стала тщательно продуманная кибератака на компанию SolarWinds Алехандро Майоркас, министр внутренних дел США

Напомним, что программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Американцы заявили, что преступники смогли внедрить вирус в обновлении ПО, которое после было загружено тысячами клиентов компании. В их числе оказались и правительственные организации, а также более 400 крупнейших частных фирм.

Захарова назвала обвинения США в хакерских атаках в адрес России рутиной.

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