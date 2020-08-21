В США встревожены информацией о возможном отравлении Алексея Навального

Белый дом прокомментировал ситуацию, произошедшую с российским оппозиционером.

В США очень встревожены информацией о возможном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщили журналисты из Reuters со ссылкой на заявление советника Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О"Брайена.

Чиновник из администрации Белого дома рассказал, что если данные об отравлении оппозиционного политика подтвердятся, то это скажется на отношениях между Москвой и Вашингтоном. Власти США учтут этот фактор при определении стратегии взаимодействия с российским правительством.

Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность предоставить Навальному убежище и медицинские услуги. Политик отметил, что обсудил произошедшее в самолете с оппозиционером из РФ с коллегой из Германии - канцлером Ангелой Меркель.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время полета из Томска в Москву. Экипажу пришлось совершить экстренную посадку в Омске. Пострадавшего оппозиционера госпитализировали в отделение токсикореанимации. Согласно предварительному диагнозу, у пациента произошло отравление неустановленным психодислептиком.

В палату к Алексею Навальному не пускают близких.

Видео: Telegram/112, Baza