В палату к Алексею Навальному не пускают близких

Анализы в бюро судебно-медицинской экспертизы показали, что в организме Навального нет отравления барбитуратами.

В палату к оппозиционному политику Алексею Навальному, которого накануне госпитализировали в Омске, не пускают близких. Об этом пишет издание Baza.

Издание сообщает, что к Алексею приехала его жена Юлия, но её не пускают в палату, так как пациент "не дал согласия". Сейчас Навальный находится в коме.

Также источники Baza сообщают, что анализы в бюро судебно-медицинской экспертизы показали, что в организме Навального нет отравления барбитуратами, которые могут оказывать на организм седативный эффект, угнетающие нервную систему человека.

Сейчас кровь проверяют на отравление нейролептиками, потом, в дальнейшем, будут проверять и на отравление оксибутиратом натрия.

Состояние Навального оценивают как стабильно тяжёлое. Поводом для однозначно оптимистичных прогнозов, по мнению медиков, пока нет.

Ранее мы писали, что диагноз Навальному пока не поставили.

Видео: Telegram/112, Baza