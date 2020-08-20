В палату к Алексею Навальному не пускают близких

В палату к оппозиционному политику Алексею Навальному, которого накануне госпитализировали в Омске, не пускают близких. Об этом пишет издание Baza.
Издание сообщает, что к Алексею приехала его жена Юлия, но её не пускают в палату, так как пациент "не дал согласия". Сейчас Навальный находится в коме.
Также источники Baza сообщают, что анализы в бюро судебно-медицинской экспертизы показали, что в организме Навального нет отравления барбитуратами, которые могут оказывать на организм седативный эффект, угнетающие нервную систему человека.
Сейчас кровь проверяют на отравление нейролептиками, потом, в дальнейшем, будут проверять и на отравление оксибутиратом натрия.
Состояние Навального оценивают как стабильно тяжёлое. Поводом для однозначно оптимистичных прогнозов, по мнению медиков, пока нет.
Ранее мы писали, что диагноз Навальному пока не поставили.
Видео: Telegram/112, Baza
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